­بیش از ۱۰۰ شرکت فناور، از میان حدود هزار شرکت متقاضی، برای حضور در رویداد «ایران پیشرو» و ارائه راهکار‌های فناورانه برای حل مسائل تهران انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین عبداله‌زاده دبیر اجرایی رویداد ایران پیشرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، صبح امروز با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» گفت: ارزیابی شرکت‌ها با تمرکز بر نیاز‌های کلان‌شهر تهران انجام شده و حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، آلودگی هوا، خدمات شهری و فناوری‌های مالی را در بر می‌گیرد.

عبداله‌زاده افزود: این رویداد با هدف پیوند شرکت‌های فناور، مدیران شهری و شهروندان و ترسیم مسیر آینده فناوری در تهران برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین در بخش «بذر طلایی»، دانشجویان برای شکل‌گیری ایده‌های خلاقانه و نوآورانه مشارکت خواهند کرد.

عبداله‌زاده دبیر اجرایی رویداد ایران پیشرو افزود: ما از شرکت‌های دانش بنیان می‌خواهیم که از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری شهر تهران بتوانیم استفاده کنیم که یک آینده روشن‌تر و مطابق با واقعیت بیشتر داشته باشیم.

عبداله زاده با اشاره به حضور فناوران در این رویداد گفت: در مرحله اول با توجه به فراخوانی که اتفاق افتاد حدود هزار شرکت در این فراخوان شرکت کردند در چند مرحله این ارزیابی‌ها صورت گرفت و در نهایت ما به بیش از ۲۲۰ شرکت که بالغ باشند و آن سطح فناوری را داشته باشند رسیدیم.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ شرکت در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات شهری و شهروندی، در حوزه حمل و نقل و در حوزه فناوری‌های مالی حضور دارند.این نمایشگاه، نمایشگاهی است که یک مثلثی را بین شرکت‌های فناور، مدیران شهری و شهرداری و شهروندان برقرار می‌کند.

عبداله زاده گفت: در این رویداد موضوعات مختلف از جمله بحث حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا مد نظر قرار دارد.