سخنگوی ارتش با قدردانی از حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه گفت: مردم استان هرمزگان به علت موقعیت راهبردی و همجواری با تنگه هرمز، در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و همراهی آنان پشتوانه‌ای ارزشمند برای نیرو‌های مسلح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس در سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس، با اشاره به جایگاه راهبردی این منطقه اظهار کرد: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، جلوه‌ای از وحدت ملی و عزم ملت ایران برای دفاع از کشور است و پیام روشنی از انسجام و اراده ملی به دشمنان منتقل می‌کند.

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به اهداف دشمن از جنگ تحمیلی نهم اسفند سال گذشته افزود: دشمن به بهانه مسائل هسته‌ای تجاوزی را علیه ایران آغاز کرد، اما در واقع تضعیف توان دفاعی و موشکی، نابودی جبهه مقاومت و حتی تجزیه و اشغال کشور را دنبال می‌کرد که با ایستادگی ملت ایران و مجاهدت نیرو‌های مسلح به اهداف خود دست نیافت.

سخنگوی ارتش با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان ارشد، دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و جمعی از شهروندان در حملات دشمن تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر وحدت، هدایت رهبری و فداکاری نیرو‌های مسلح در برابر این تجاوز ایستاد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود برسد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا همچنین با اشاره به تداوم تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: فشار‌های چند دهه گذشته نه‌تنها مانع پیشرفت کشور نشده، بلکه ایران در حوزه‌های علمی، فناوری هسته‌ای، موشکی، نانو و سلول‌های بنیادی دستاورد‌های ارزشمندی به دست آورده است.

او با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی خاطرنشان کرد: هوشیاری و همبستگی مردم در برابر توطئه‌های دشمن ضروری است و نباید اجازه داد فشار‌های خارجی به اختلاف و تفرقه در داخل کشور منجر شود.

تنگه هرمز؛ جایگاهی راهبردی در معادلات منطقه

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: شرایط این گذرگاه راهبردی پس از جنگ به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان نیرو‌های مسلح، از حقوق و منافع ملی خود در این منطقه دفاع خواهد کرد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت خلیج فارس و دریای عمان توسط کشور‌های منطقه افزود: ایران با کشور‌های همسایه و مسلمان منطقه احساس برادری دارد و معتقد است امنیت پایدار باید با مشارکت کشور‌های منطقه و در چارچوب یک سازوکار امنیتی بومی تأمین شود.

آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید

امیرسرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به بازدید‌های اخیر خود از یگان‌های ارتش و ارزیابی آمادگی عملیاتی آنان گفت: نیرو‌های مسلح با انگیزه، تعهد و آمادگی بالا در مسیر دفاع از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور ایستاده‌اند.

او با بیان اینکه رزمندگان در دوران جنگ نیز زیر آتش دشمن و در شرایط دشوار به انجام مأموریت‌های خود ادامه دادند، تأکید کرد: مردم نباید نگران تهدید‌های دشمن باشند؛ نیرو‌های مسلح با شناخت و تسلط بر شرایط منطقه، مسئولیت دفاع از کشور را بر عهده دارند و در صورت تکرار هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع خواهند داد.

سخنگوی ارتش در پایان با ابلاغ سلام امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مردم بندرعباس، از حضور و همراهی آنان در اجتماعات شبانه قدردانی کرد و این همبستگی را پشتوانه‌ای مهم برای نیرو‌های مسلح در دفاع از ایران دانست.