توضیحات همتی درخصوص قانون بانک مرکزی در جلسه امروز مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد رنایب رئیس مجلس به صورت حضوری و وبیناری آغاز شد.