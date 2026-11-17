توضیحات همتی درخصوص قانون بانک مرکزی در جلسه امروز مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد رنایب رئیس مجلس به صورت حضوری و وبیناری آغاز شد.
ارائه گزارش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بند (الف) ماده (۵۳) قانون بانک مرکزی
انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز