با آغاز فصل سرما و کاهش شدید دما، اداره آب و فاضلاب فیروزکوه در راستای صیانت از تجهیزات شبکه و پیشگیری از خسارات ناشی از یخ‌زدگی، اقدامات احتیاطی و تمهیدات لازم را به شهروندان توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به آغاز فصل سرما و کاهش دمای هوا، اداره آب و فاضلاب فیروزکوه از شهروندان خواست تا تمهیدات لازم و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یخ‌زدگی، ترکیدگی کنتور و انشعاب آب منازل خود را انجام دهند.

در این اطلاعیه آمده است: عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آب‌رسانی در پیشگیری از یخ‌زدگی مؤثر است و توصیه می‌شود با قرار دادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه‌ی کنتور و عایق کردن لوله‌های سطحی، از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کرد.

شهروندان در صورت مشاهده یخ‌زدگی، از حرارت دادن مستقیم، ریختن آب جوش روی کنتور یا لوله‌های آب داخل ساختمان و همچنین برافروختن آتش در مجاورت شیر‌ها و لوله‌های آب، جداً خودداری کنند و با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند.