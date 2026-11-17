رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید سالانه یک‌هزار و ۶۰۰ تن انار در باغ‌های استان خبر داد و گفت: ۲۰۰ هکتار از اراضی باغی استان به کشت انار اختصاص دارد که بخش عمده آن در روستای دورک اناری واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های باغداری استان گفت: انار یکی از محصولات باغی ارزشمند چهارمحال و بختیاری است که علاوه بر برخورداری از کیفیت و تنوع ارقام، نقش مهمی در اشتغال فصلی، رونق اقتصادی مناطق روستایی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی دارد. وی افزود: در حال حاضر، سطح باغات انار استان حدود ۲۰۰ هکتار است و با متوسط برداشت هشت تن محصول از هر هکتار، میزان تولید سالانه انار به حدود یک‌هزار و ۶۰۰ تن می‌رسد.

این ظرفیت، فرصت مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات باغی، افزایش درآمد باغداران و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال در بخش کشاورزی فراهم کرده است.