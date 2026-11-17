به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه تنهایی با تشریح عملکرد قرارگاه مردمی ایران پیروز اظهار کرد: این قرارگاه با هدف تقویت مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت‌های محلی، مأموریت‌های خود را در ۲۱ حوزه تخصصی از جمله ایمنی، معیشت، سلامت، آموزش، فرهنگ، محیط زیست و زیرساخت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه ایمنی و تاب‌آوری افزود: اجرای ۲۵۶ برنامه آموزشی در مساجد، مدارس، سراهای محلات و بوستان‌ها، سازماندهی یک‌هزار و ۷۲۴ داوطلب در رسته‌های دوام، برگزاری ۵۰ دوره آموزش «کوله زندگی» و اجرای مانورهای مدیریت بحران از جمله اقدامات این حوزه بوده است.

تنهایی توسعه حمایت‌های معیشتی و اجتماعی را از دیگر محورهای فعالیت قرارگاه دانست و گفت: حمایت از عرضه محصولات خانواده‌های کم‌برخوردار در چهار بازار منطقه، برگزاری بازارچه‌های محلی، دوره‌های مهارت‌آموزی، توسعه خوداشتغالی بانوان، ارائه خدمات پزشکی رایگان و پیگیری برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

شهردار منطقه ۸ ادامه داد: در حوزه آموزش و فرهنگ، تهیه ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار، برگزاری کلاس‌های تقویتی، مشاوره انتخاب رشته، حمایت از هنرمندان محلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و جهادی در دستور کار قرار داشته است. همچنین یک‌هزار و ۴۸۰ شهروند در برنامه‌های ورزشی محله‌محور مشارکت کرده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات محیط زیستی و زیرساختی بیان کرد: اجرای ۶۱ کیلومتر شبکه لوله‌گذاری آبیاری فضای سبز، بهینه‌سازی ۸۰ درصد مخازن آب و ۶۰ درصد تجهیزات روشنایی و نصب سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۵۰ کیلووات از جمله اقدامات این بخش بوده است.

تنهایی در پایان به فعالیت‌های رسانه‌ای قرارگاه اشاره کرد و گفت: تولید و انتشار بیش از ۱۵۰ خبر متنی و تصویری، ۶۰ پست روایتی با موضوع تبیین سیاسی و ۴۶ روایت با محوریت قهرمانان و الگوهای خدمت، بخشی از اقدامات رسانه‌ای برای انعکاس فعالیت‌های قرارگاه مردمی ایران پیروز بوده است.