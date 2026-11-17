به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر مطهر پاسدار شهید ارسلان بخشی با حضور گسترده مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان شهرستان سردشت تشییع و بدرقه شد.

این شهید والامقام در پی اقدام جنایتکارانه عناصر اشرار و ضدانقلاب در منطقه سردشت به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

مردم قدرشناس سردشت در این مراسم با حضور پرشور خود، پیکر مطهر این شهید را بر دستان خود تشییع و بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کردند.