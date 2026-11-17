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پیکر پاسدار شهید ارسلان بخشی با حضور گسترده مردم در سردشت تشییع و تا آرامگاه ابدی اش بدرقه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر مطهر پاسدار شهید ارسلان بخشی با حضور گسترده مردم شهیدپرور، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان شهرستان سردشت تشییع و بدرقه شد.
این شهید والامقام در پی اقدام جنایتکارانه عناصر اشرار و ضدانقلاب در منطقه سردشت به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.
مردم قدرشناس سردشت در این مراسم با حضور پرشور خود، پیکر مطهر این شهید را بر دستان خود تشییع و بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردند.