سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران با هشدار درباره خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: این گاز نه بزرگ و کوچک می‌شناسد، نه باسواد و بی‌سواد، نه پولدار و فقیر؛ بنابراین همه شهروندان باید هشدار‌های ایمنی را جدی بگیرند.

جلال ملکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی اظهار کرد: متأسفانه هر ساله شاهد حوادث دردناک گازگرفتگی هستیم و آمار فوتی‌ها در کشور ما بیش از ۸۰۰ نفر است که بسیار بالاست.

وی افزود: در حالی که با یک مقدار اطلاع‌رسانی و توجه، این آمار می‌تواند بسیار کمتر شود، اما متأسفانه شاهد بی‌توجهی به هشدار‌های ایمنی هستیم.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با تأکید بر اینکه خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، همه اقشار جامعه را تهدید می‌کند، تصریح کرد: این خطر نه سن و سال می‌شناسد، نه سطح تحصیلات، نه موقعیت اجتماعی و نه وضعیت مالی؛ بنابراین همه شهروندان باید مراقب باشند.

وی در پایان گفت: امیدوارم هموطنان مثل همیشه رعایت کنند و چند دقیقه وقت بگذارند و وسایل گرمایشی خود را بررسی کنند؛ چراکه این چند دقیقه می‌تواند نجات‌بخش جان هموطنان باشد.