در پی ارتحال ملکوتی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، همه دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه خراسان از امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه تا پایان این هفته تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، با اعلام ارتحال ملکوتی فقیه والامقام و مرجع عالی‌قدر، آیت‌الله العظمی وحید خراسانی،کلیه دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه خراسان از امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه تا پایان هفته جاری تعطیل شد.

این تصمیم با هدف پاسداشت مقام علمی و معنوی آن عالم ربانی و در راستای رعایت احترام به این مرجع فقید اتخاذ شده است.