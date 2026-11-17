پیگیری ملی مطالبات مردم و هموارسازی مسیر توسعه آذربایجان‌غربی در حوزه های اقتصاد و اشتغال تا سلامت، آموزش و میزبانی رویداد‌های علمی بین‌المللی در دستور کار مسئولان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با مجموعه‌ای از دیدار‌ها و نشست‌های راهبردی در پایتخت، پیگیری مطالبات و اولویت‌های توسعه‌ای استان؛ از هماهنگی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) و تقویت ظرفیت‌های تولید و اشتغال تا رایزنی برای میزبانی آذربایجان‌غربی از رویداد بین‌المللی جایزه مصطفی (ص). را در دستور کار قرار داد.

در دیدار با محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تکمیل بیمارستان‌های در دست احداث، توسعه مراکز درمان‌بستر در شهرستان‌ها و مناطق مختلف، تجهیز آزمایشگاه‌ها، تأمین اقلام ضروری و تقویت ناوگان آمبولانس استان پیگیری شد تا دسترسی مردم به خدمات درمانی ارتقا یابد.

در نشست با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز جبران عقب‌ماندگی زیرساخت‌های آموزشی و نیاز استان به احداث ۹۷۲ مدرسه مورد تأکید قرار گرفت و رحمانی با اعلام آمادگی برای بسیج ظرفیت‌های ملی و استانی، مولدسازی و مشارکت‌های مردمی، بر شتاب‌بخشی به نهضت مدرسه‌سازی و توسعه مدارس قرآنی تأکید کرد.

محور مشترک تمامی این دیدار‌ها تبدیل ظرفیت‌های ملی به فرصت‌های واقعی برای پیشرفت آذربایجان‌غربی بود.