مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با رد شائبه دو‌نرخی شدن نان در استان اعلام کرد: خرید متعارف نان برای شهروندان بدون محدودیت انجام می‌شود و سقف بالایی برای خرید خانوار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛علی عیوضی گفت: این طرح با هدف جلوگیری از خرید انبوه و خروج نان یارانه‌ای از چرخه مصرف خانوار‌ها اجرا می‌شود؛ بنابراین شهروندانی که برای مصرف معمول خود نان می‌خرند، نباید نگران تأمین نان باشند.

وی افزود: خرید برای مصرف تجاری نیز محدودیتی ندارد.

عیوضی تأکید کرد: با اجرای این طرح، مشتریان واقعی می‌توانند نان مورد نیازشان را راحت‌تر و سریع‌تر تهیه کنند.

این مسئول همچنین گفت که سوپرمارکت‌ها برای فروش نان، باید از واحد‌های آزادپز خرید کنند؛ خرید از نانوایی‌های یارانه‌ای توسط فروشگاه‌ها نیز تنها در قالب مصرف تجاری امکان‌پذیر خواهد بود. هدف اعلام‌شده طرح، محدودکردن خرید‌های غیرمتعارف و جلوگیری از فروش مجدد نان یارانه‌ای توسط سودجویان با قیمت بالاتر است.