سخنگوی دولت گفت: دولت با این نگاه که بودجه باید بر اساس انضباط مالی تدوین شود، باور دارد که یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از حرکت به سمت تورم‌های بالا، رعایت انضباط بودجه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیر تورم بر قدرت خرید کارکنان دولت اظهار کرد: در بسیاری از مواقع در یک چرخه معیوب قرار می‌گیریم؛ حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت را افزایش می‌دهیم، اما در چرخه تورم، این افزایش حقوق ظرف ۶ ماه بلعیده می‌شود و عملاً اثر خود را از دست می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: اگر توانستیم سال دشوار ۱۴۰۴ را پشت سر بگذاریم، باید توجه داشته باشیم که سال ۱۴۰۵ نیز از نظر دشواری دست‌کمی از سال قبل ندارد.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای اضافه کرد: این ۲ سال نشان داد که بخش خصوصی و دولت در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و باور داشتند که با همکاری و همراهی می‌توان ایران را از این بزنگاه دشوار عبور داد.

مهاجرانی با قدردانی از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های بخش خصوصی تصریح کرد: نکاتی که اعضای اتاق بازرگانی تهران مطرح کردند، تا حد زیادی مدنظر دولت است و ما آمادگی داریم این نکات را به‌صورت مکتوب دریافت کنیم و در صورت نیاز، جلسه‌ای نیز برای بررسی آنها برگزار کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: ما باور داریم وقتی بخش خصوصی ثروتمند می‌شود، کشور ثروتمند شده است. همچنین معتقدیم پرچم بلند بخش خصوصی، پرچم بلند ایران است و با تمام وجود در خدمت بخش خصوصی هستیم.