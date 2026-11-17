رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به زمینه‌سازی رسانه آمریکایی نیورک تایمز برای حمله به سد‌های ایران هشدار داد: ایران، منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به گزارش طراحی‌شدهٔ نیویورک تایمز برای موجه‌سازی حمله به زیرساخت‌های آبی ایران، در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:

در حال زمینه‌چینی برای دور بعدی حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، «کارشناسان» آنها به نیویورک‌تایمز می‌گویند: «سد‌های نزدیک به سایت‌های موشکی ایران، کاربری دوگانه (نظامی-غیرنظامی) دارند.» بسیار خب. قانون جدید: هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار دارد، دارای کاربری دوگانه است. ما فقط منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار می‌بریم.