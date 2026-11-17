به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت میلگرد در بیشتر مبادی فروش ثابت مانده است، اما برخی محصولات تغییرات قیمتی داشته‌اند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شود و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۸۰۰ تومان کاهش، ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شود.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۶ آجدار بافق‌یزد با ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش، به ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان‌فولاد نیز با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت تیرآهن امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵

بازار تیرآهن نیز در بیشتر مبادی فروش ثبات قیمت را تجربه می‌کند، اما نرخ برخی محصولات کاهش یافته است.

تیرآهن ۱۶ یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه می‌شود و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۴ ظفربناب با نرخ ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۸ فایکو نیز با ۴۰۰ تومان کاهش، به ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان رسیده است.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت دارد.

همچنین تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه می‌شود.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان نیز با ۶ هزار تومان کاهش قیمت، در محدوده ۱۳۰ هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت سیمان عمده امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵

بازار سیمان عمده امروز در بیشتر مبادی فروش با ثبات قیمت همراه است و تغییر محسوسی در نرخ محصولات مشاهده نمی‌شود.

سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت دارد.

سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارد.