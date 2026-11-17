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بازار مصالح ساختمانی امروز سهشنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، در بخش سیمان با ثبات قیمت و در بازار مقاطع فولادی با نوسان محدود نرخها همراه است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت میلگرد در بیشتر مبادی فروش ثابت مانده است، اما برخی محصولات تغییرات قیمتی داشتهاند.
میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه میشود و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوبآهن اصفهان با ۸۰۰ تومان کاهش، ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارد.
میلگرد ۱۲ آجدار قائمرازی ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان معامله میشود.
میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمهداش با قیمت ۱۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه میشود.
میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارد.
میلگرد ۱۶ آجدار بافقیزد با ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش، به ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است.
میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریانفولاد نیز با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله میشود.
همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان عرضه میشود.
بازار تیرآهن نیز در بیشتر مبادی فروش ثبات قیمت را تجربه میکند، اما نرخ برخی محصولات کاهش یافته است.
تیرآهن ۱۶ یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه میشود و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوبآهن اصفهان با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت دارد.
تیرآهن ۱۴ ظفربناب با نرخ ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان معامله میشود و تیرآهن ۱۸ فایکو نیز با ۴۰۰ تومان کاهش، به ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان رسیده است.
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت دارد.
همچنین تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه میشود.
تیرآهن ۱۶ ذوبآهن اصفهان نیز با ۶ هزار تومان کاهش قیمت، در محدوده ۱۳۰ هزار تومان معامله میشود.
بازار سیمان عمده امروز در بیشتر مبادی فروش با ثبات قیمت همراه است و تغییر محسوسی در نرخ محصولات مشاهده نمیشود.
سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه میشود و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت دارد.
سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان معامله میشود.
سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان عرضه میشود.
همچنین سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارد.