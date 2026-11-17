به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی در مراسم کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید شهر تهران که با حضور فرمانده سپاه کمیل، معاون دادستان تهران، مدیر امور مساجد شرق تهران، خانواده معظم شهدا و جمعی از مدیران شهری و مسئولان نظامی در بوستان جنگلی سرخه‌حصار برگزار شد، با اشاره برگزاری این پویش توسط سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ و مشارکت شهرداری تهران تا ۱۵ اسفندماه سال جاری گفت: سهم منطقه ۱۳ از مجموع نهال‌های پیش‌بینی‌شده برای شهر تهران، بیش از پنج درصد است و تلاش خواهیم کرد با کاشت هفتگی نهال، در تحقق این هدف مشارکت مؤثری داشته باشیم.

شهردار منطقه۱۳ با بیان‌ این‌که درختانی که به نام شهدای معزز کاشته می‌شود، به‌عنوان نمادی از ایثار و برکت، تداعی‌گر یاد و نام این عزیزان است، ابراز امیدواری کرد با همراهی مجموعه مدیریت شهری و مشارکت شهروندان، روند توسعه و احیای فضای سبز منطقه با قوت بیشتری دنبال شود. در پایان این مراسم، از خانواده معظم شهدای این منطقه قدردانی و تجلیل شد.