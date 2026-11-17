وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان چهار طبقه تجاری و اقامتی در جزیره گردشگری پوکِت تایلند، دست‌کم ۱۱ کشته و ۱۶ زخمی برجا گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این آتش‌سوزی در ساختمانی در منطقه پاتونگ پوکت آغاز شد که یک رستوران و واحد‌های اقامتی اجاره‌ای را در خود جای داده بود.

نیرو‌های آتش‌نشانی پس از حدود دو ساعت تلاش موفق به مهار آتش شدند و پیکر ۱۱ جان‌باخته را از داخل ساختمان خارج کردند. قربانیان این حادثه از اتباع تایلند و میانمار بودند.

همچنین ۱۶ نفر به علت استنشاق دود و جراحات ناشی از شکستن شیشه‌ها به بیمارستان منتقل شدند. پلیس اعلام کرد: هیچ گردشگری در میان جان‌باختگان و مجروحان این حادثه نیست.

علت دقیق وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها درباره رعایت استاندارد‌های ایمنی در ساختمان‌ها و مراکز تفریحی تایلند همچنان ادامه دارد. تابستان امسال نیز آتش‌سوزی در یک مرکز تفریحی در بانکوک حدود ۴۰ کشته برجا گذاشت.