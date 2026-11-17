وزیر امور خارجه با وزیر خارجه عمان دیدار و درباره مهمترین موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان در مسقط دیدار و درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش، وزیر امور خارجه پس از شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد، شامگاه گذشته وارد عمان شد و صبح امروز مورد استقبال رسمی همتای عمانی خود قرار گرفت. این دیدار در ادامه رایزنی‌های مستمر تهران و مسقط درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای انجام شده است.

عراقچی و بدر البوسعیدی مهرماه سال جاری در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک درباره تحولات خاورمیانه و خلیج فارس و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی کردند.