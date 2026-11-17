به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید دوست احدی افزود: با کمک این خیّر نیک‌اندیش در مرحله اول پنج نفر زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند و زمینه آزادی تعدای از زندانیان حائز شرایط نیز در حال اقدام است.

وی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: این خیّر برای چندمین سال پیاپی برای آزادی زندانیان مشارکت کرده و حمایت‌های قبلی او نشان از پایبندی و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی و انسان دوستانه است.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مراغه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون با کمک سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیّران مراغه‌ای ۳۰ زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.