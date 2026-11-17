مدیرعامل شرکت گاز لرستان از جمع‌آوری یک هزار و ۵۰۰ دستگاه بخاری با بازدهی کم و جایگزینی با بخاری‌های جدید دارای بهره‌وری بالا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین سپه‌وند از تعویض بخاری‌های کم‌بازده در استان خبرداد و گفت: یک هزار و ۵۰۰ بخاری در مناطق سردسیر به صورت رایگان تعویض شده است.

وی با اشاره به تداوم اجرای این طرح در صورت تامین بخاری‌های مورد نیاز گفت: طرح تعویض بخاری‌های کم بازده بر اساس قانون در شهر‌های سردسیر اجرا می‌شود و تاکنون بخاری‌های جدید در شهر‌های شاپور آباد، چمن سلطان و روستا‌های سردسیر شهرستان الیگودرز نصب شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: این طرح به صورت رایگان است و بخاری قدیمی مشترکان توسط شرکت گاز دریافت و مابه التفاوت نیز توسط دولت پرداخت می‌شود تا با مصرف بهینه، عدد قابل توجهی از مصرف بی رویه و هدررفت انرژی کاهش یابد.

سپه‌وند افزود: طرح تعویض بخاری‌های کم بازده در واحد‌های مسکونی یک طبقه و برای مشترکان خانگی اجرایی می‌شود.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به مناطق سردسیر استان از جمله الیگودرز شد و گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی این مناطق، دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون برنامه‌های لازم برای تامین سوخت و آمادگی در برابر کاهش فشار گاز را پیش‌بینی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان تاکید کرد: از آبان ماه شرایط ارتباط و دسترسی به برخی مناطق سردسیر دشوارتر شده است بنابراین اقدامات پیشگیرانه باید پیش از آغاز فصل سرد انجام شود.

سپه‌وند همچنین از شتاب‌گیری مراحل پایانی پروژه حیاتی خط تقویتی دورود، ازنا و الیگودرز خبر داد و گفت: عملیات اجرایی انشعاب گیری گرم (هات‌تپ) این پروژه مهم به طول ۲۳ کیلومتر و قطر ۱۲ اینچ با تلاش پرسنل فنی و تخصصی شرکت گاز استان در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در تامین پایدار و مطمئن گاز در شهر‌های یاد شده اظهار داشت: اجرای این خط انتقال به شکل چشمگیری به افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه گازرسانی در این منطقه کمک می‌کند.