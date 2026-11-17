به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح سه شنبه با صدور بیانیه‌ای، صدور احکام قضایی علیه جمعی از علما و شهروندان بحرینی را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف سرکوب‌ها و رعایت حقوق بنیادین مردم بحرین شد.

در این بیانیه که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، آمده است: صدور احکام ظالمانه حبس ابد و طولانی‌مدت و مصادره اموال علمای دینی، پس از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا علیه علما و بزرگان جهان تشیع، نشان‌دهنده رویکرد حاکمان بحرین در پیروی از سیاست‌های مذهبی هیأت حاکمه آمریکاست.

وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه برگزاری دادگاه‌های نمایشی و استفاده از پوشش قضایی برای مجازات دسته‌جمعی علما و شهروندان عادی بحرین، به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت ضدانسانی این اقدامات را پنهان کند، طرح اتهامات واهی و بی‌اساس، از جمله ارتباط با ایران، علیه شهروندان بحرینی را اقدامی با هدف زمینه‌سازی برای سرکوب و اعمال مجازات‌های سنگین دانست.

این بیانیه همچنین با اشاره به سوءاستفاده آشکار حاکمان بحرین از نهاد قضا برای سرکوب حق‌طلبی مردم، صدور احکام ظالمانه و تشدید محدودیت‌ها را موجب بی‌اعتباری نظام قضایی این کشور عنوان کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان، ضمن رد قاطع ادعا‌های بی‌اساس مطرح‌شده علیه ایران، از حاکمان بحرین خواست به سرکوب مردم و علمای دینی پایان دهند و با رعایت حقوق بشری و شهروندی، به آموزه‌های اسلامی و خواسته‌های مشروع و به‌حق مردم این کشور احترام بگذارند.