۲۶ آبان ۱۳۵۹، روزی ماندگار در تاریخ دفاع مقدس؛ روزی که با همدلی و هماهنگی نیرو‌های ارتش، سپاه پاسداران و ستاد جنگ‌های نامنظم، محاصره شهر سوسنگرد شکسته شد و این شهر از سقوط نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عملیات آزادسازی سوسنگرد یکی از رویداد‌های مهم و سرنوشت‌ساز روز‌های نخست جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که در ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۳۵۹ با مشارکت نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیرو‌های ستاد جنگ‌های نامنظم به فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران به مرحله اجرا درآمد.

در آستانه اجرای عملیات، اختلاف‌نظر درباره حضور تیپ ۲ لشکر ۹۲ زرهی خوزستان، شرایط دشواری را برای نیرو‌های مدافع سوسنگرد ایجاد کرده بود. بر اساس روایت‌های منتشرشده از آن واقعه، با پیگیری آیت‌الله خامنه‌ای، نماینده وقت امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع، و هماهنگی با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بر ضرورت حضور تیپ ۲ زرهی در عملیات تأکید شد.

در همین ارتباط، شهید مصطفی چمران نیز با هشدار درباره پیامد‌های عدم حضور این یگان، بر ضرورت اجرای عملیات و نجات مدافعان شهر تأکید کرد.

سرانجام صبح روز ۲۶ آبان‌ماه، عملیات با مشارکت نیرو‌های ارتش و نیرو‌های تحت فرماندهی شهید چمران و با پشتیبانی هوانیروز ارتش آغاز شد. حملات هماهنگ رزمندگان موجب شکسته‌شدن حلقه محاصره و بازگشایی مسیر‌های ارتباطی سوسنگرد شد.

شهید چمران که در خط مقدم عملیات حضور داشت، در جریان نبرد از ناحیه پا مجروح شد؛ با این حال، عملیات با موفقیت به پایان رسید و مدافعان شهر از خطر سقوط نجات یافتند.

حماسه سوسنگرد، نمادی از همبستگی نیرو‌های مسلح، ایستادگی مدافعان وطن و نقش هماهنگی و تصمیم‌گیری در لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ دفاع مقدس است؛ حماسه‌ای که نام فرماندهان، رزمندگان و شهدای آن برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.