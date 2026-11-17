شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد ۶۵ درصد از گاز تولیدی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

مصرف ۶۵ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء

مصرف ۶۵ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء

­به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵)، از مجموع ۷۰۱ میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور، ۴۵۸ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

بر این اساس، حدود ۶۵ درصد از کل گاز تولیدی کشور در این بخش‌ها صرف شده است.

همچنین ۲۴۳ میلیون مترمکعب، معادل ۳۵ درصد از تولید گاز کشور، به سایر بخش‌های مصرفی اختصاص داشته است.

مسئولان شرکت گاز اعلام کردند با هر یک درجه کاهش دمای محیط معادل ۲۵ میلیون متر مکعب معادل یک فاز پارس جنوبی گاز صرفه جویی می‌شود. صرفه جویی و مدیریت مصرف ۲۰ درصدی برای عبور از فصل سرما برای همه بخش‌ها ضروری است.