برنامه «هفت‌اقلیم» رادیو فرهنگ جنگ را از دریچه هنر و ادبیات واکاوی می‌کند و مسابقه زنده «کتابستان» نیز هم‌زمان با هفته کتاب در باغ کتاب تهران روی آنتن می‌رود.

«هفت‌اقلیم» و «کتابستان»؛ روایت فرهنگ و هنر در قاب رادیو فرهنگ

«هفت‌اقلیم» و «کتابستان»؛ روایت فرهنگ و هنر در قاب رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه رادیویی فرهنگ با دو برنامه تخصصی و تعاملی، به استقبال رویداد‌های فرهنگی رفته است.

برنامه زنده «هفت‌اقلیم» این هفته با پرونده‌ای با عنوان «جنگ؛ از میدان تا حافظه» میزبان مخاطبان است و تجربه جنگ را در آیینه تاریخ، معماری، عکس، سینما و ادبیات بررسی می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و نویسندگی ملیحه صادق‌کاظمی، اجرای مهدی محمدیان و بازیگری منصور اسکندری، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۰ به‌صورت زنده از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

موضوعات این هفته شامل بررسی جنگ به‌مثابه روایت، فضا، تصویر، درام و اندیشه است تا ابعاد گوناگون پدیده جنگ در فرهنگ و هنر تبیین شود.

همچنین مسابقه زنده و خانوادگی «کتابستان» هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ ساعت ۱۶ به‌طور زنده از باغ کتاب تهران روی آنتن می‌رود.

این مسابقه به تهیه‌کنندگی معصومه علوی‌نکو و اجرای علیرضا تابان با مشارکت خانواده‌ها برگزار می‌شود تا در فضایی پرنشاط، فرهنگ مطالعه ترویج یابد.