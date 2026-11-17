سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران امروز در حاشیه رزمایش بزرگ طرح زمستانی مشترک شهرداری تهران و پلیس راهور، از آمادگی همه‌جانبه مدیریت شهری برای مواجهه با بارش‌های پاییز و زمستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «غلامرضا شنگی» با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۲ هزار نیروی انسانی و بیش از هزار و ۳۸۰ دستگاه خودرو برای مدیریت بارش برف، برف‌روبی و تسهیل تردد شهروندان پیش‌بینی شده است، افزود: در هفته‌های اخیر شاهد بارش‌هایی بودیم که طی شش تا هفت سال گذشته در شهر تهران سابقه نداشت. به‌عنوان نمونه، میزان بارش ثبت‌شده در شهرک قائم منطقه یک به ۱۲۲.۸ میلی‌متر رسید که در نوع خود کم‌نظیر بود.

وی گفت: در برخی از شهر‌هایی که با آب‌گرفتگی و سیلاب مواجه شدند، میزان بارندگی بین ۲۲ تا ۷۰ میلی‌متر گزارش شده بود. با این حال، تلاش همکاران ما در حوزه لایروبی و جمع‌آوری رسوبات کانال‌های بزرگ شهر تهران، در کنار مدیریت مناسب پلیس راهور و همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی موجب شد پایتخت با حادثه و بحران خاصی مواجه نشود.

ضرورت آمادگی پیشگیرانه برای بارش‌های پیش‌رو

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با اشاره به پیش‌بینی‌های کارشناسان و متخصصان حوزه هواشناسی درباره تغییر الگوی بارش‌ها در سال‌های پیش‌رو تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده از سوی دانشمندان، سازمان هواشناسی و اساتید دانشگاهی درباره شرایط بارشی سه سال آینده، ضروری است تدابیر پیشگیرانه و برنامه‌ریزی‌های لازم را با جدیت دنبال کنیم چراکه پس از حدود شش تا هفت سال مواجهه با شرایط خشکسالی، اکنون با بارش‌هایی قابل توجه روبه‌رو هستیم.

شنگی ادامه داد: سازمان مدیریت پسماند به‌عنوان مجموعه تخصصی در این حوزه، جلسات متعددی برگزار کرده و سناریو‌های مختلف برای مواجهه با شرایط بارشی و برفی مورد بررسی و تمرین قرار گرفته است. طبیعتاً مناطق شمالی تهران به دلیل شدت و حجم بیشتر بارش باران و برف، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه‌تری هستند. در همین راستا، شهرداران مناطق شمالی نیز با همکاری مجموعه‌های خدمات شهری و پلیس راهور، جلسات هماهنگی لازم را برگزار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری در حال حاضر از سطح بالایی از آمادگی برخوردار است، گفت: امروز می‌توانیم از آمادگی مناسب مجموعه شهرداری تهران برای مدیریت بارش‌های پیش‌رو اطمینان داشته باشیم. در بارندگی‌های سه روز متوالی اخیر، میزان پرشدگی سد‌ها از ۱۵ درصد به حدود ۷۳ درصد افزایش یافت. البته این موضوع به معنای کنار گذاشتن ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب نیست و همچنان باید این موضوع را در دستور کار داشته باشیم.

بسیج بیش از هزار و ۳۸۰ خودرو و ۱۲ هزار نیروی انسانی برای مدیریت بارش برف

شنگی با تشریح امکانات و ظرفیت‌های عملیاتی شهرداری تهران برای فصل زمستان اظهار کرد: ۳۸۱ دستگاه خودروی تمام‌مکانیزه از سوی سازمان مدیریت پسماند برای عملیات برف‌روبی و مدیریت بارش برف پیش‌بینی شده است. همچنین حدود هزار دستگاه خودروی دیگر در قالب قرارداد‌های مختلف در اختیار مناطق قرار دارد که به‌عنوان خودرو‌های پشتیبان و با استفاده از ظرفیت‌های مکانیزه در عملیات مدیریت بارش به کار گرفته خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر این، بیش از ۱۲ هزار نیروی انسانی برای انجام عملیات برف‌روبی، تسهیل تردد شهروندان و پیشگیری از حوادث احتمالی پیش‌بینی شده‌اند تا در صورت بروز شرایط جوی نامساعد، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران تأکید کرد: به شهروندان اطمینان می‌دهیم که خادمان آنان در شهرداری تهران در کنار همکاران پرتلاش پلیس راهور به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا شرایطی ایمن و مطلوب برای زیست شهری و تردد شهروندان فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در مدیریت شرایط جوی و خدمات‌رسانی شهری گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریت شهری، مشارکت مردم در تمامی ابعاد و مراحل خدمت‌رسانی است.

در حوزه مدیریت بارش‌ها نیز انتظار داریم شهروندان در کنار خادمان خود در شهرداری تهران قرار بگیرند تا با همکاری و همراهی یکدیگر، از تبدیل شرایط جوی به بحران جلوگیری شود.

شنگی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در روز‌های بارندگی خاطرنشان کرد: با توجه به تردد دانش‌آموزان و فرزندان خردسال خانواده‌ها در مسیر مدرسه و منزل، ضروری است شهروندان هنگام رانندگی در روز‌های بارندگی با سرعت مطمئنه حرکت کنند و نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند تا شاهد بروز حوادث و آسیب‌های احتمالی نباشیم.

وی از تأمین و توزیع اقلام و تجهیزات موردنیاز مناطق نیز خبر داد و گفت: امکانات و تجهیزات لازم در اختیار مناطق قرار گرفته است. با توجه به حجم بیشتر بارش‌ها در مناطق شمالی، تمهیدات ویژه‌تری برای این مناطق در نظر گرفته شده تا عملیات خدمات‌رسانی با نظم و آمادگی بیشتری انجام شود.

جانمایی تجهیزات و خودرو‌های مکانیزه بر بستر GIS

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جانمایی تجهیزات و خودرو‌های عملیاتی اظهار کرد: با مدیریت و برنامه‌ریزی متوازن مجموعه به‌ویژه تلاش‌های آقای دکتر الفت‌پور و سایر همکاران، جانمایی خودرو‌های مکانیزه و نقاط استقرار نیرو‌ها و تجهیزات بر بستر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مشخص شده است.

وی افزود: این جانمایی‌ها با همکاری پلیس راهور انجام شده و زمینه را برای مدیریت هدفمند عملیات و ارائه خدمات مؤثرتر به شهروندان در زمان بارش‌ها فراهم می‌کند.

شنگی همچنین از برگزاری رزمایش زمستانی برای ارزیابی میزان آمادگی نیرو‌های انسانی و تجهیزات عملیاتی خبر داد و گفت: امروز با حضور جمعی از مدیران، همکاران و عوامل اجرایی، رزمایش زمستانی برگزار می‌شود تا عملکرد دستگاه‌های مکانیزه، توان نیروی انسانی و نقاطی که نیازمند توجه و تقویت بیشتر هستند، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هدف از این رزمایش، شناسایی ظرفیت‌ها و رفع نقاط ضعف احتمالی پیش از آغاز بارش‌های زمستانی است تا با آمادگی کامل و صددرصدی به استقبال زمستانی پربارش، خوب و پربرکت برویم.

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مستمر شهروندان در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: امیدواریم در ماه‌های پایانی سال شرایط مناسبی برای شهروندان فراهم شود و این ایام به بهترین شکل سپری شود.

شنگی در پایان با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و سال جدید خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت شهری و همراهی مردم عزیز تهران، در آستانه ماه مبارک رمضان و سال نو، شهری پرطراوت، بانشاط، ایمن و همراه با سلامتی داشته باشیم.