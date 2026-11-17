همزمان با دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه، از نشان آوران و قهرمانان کشوری و جهانی این دانشگاه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی که با حضور رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی و تعدادی از مسئولان وزارت علوم، استادان و دانشجویان برگزار شد، همزمان با برگزاری دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه، از مدال‌آوران و قهرمانان کشوری و جهانی این دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، تقویت نشاط و پویایی در محیط دانشگاهی و گسترش مشارکت دانشجویان در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی برگزار می‌شود.