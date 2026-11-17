آیت‌الله‌العظمی حسین وحیدخراسانی، زاده نیشابور و از مراجع و اساتید برجسته حوزه علمیه بود که تحصیلات خود را در مشهد آغاز کرد و سال ها در نجف اشرف و قم به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله حسین وحید خراسانی در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی در شهر نیشابور متولد شد، ایشان تحصیل علوم دینی را در مشهد مقدس آغاز کرد؛ وی ادبیات عرب را نزد شیخ محمدتقی نیشابوری فرا گرفت و دروس دوره سطح را از اساتیدی مانند شیخ محمد نهاوندی و آقابزرگ اشرفی شاهرودی و میرزا احمد کفایی آموخت. سپس در درس خارج فقه میرزامهدی اصفهانی، میرزا مهدی آشتیانی و شیخ هاشم قزوینی شرکت کرد.

آیت الله وحید خراسانی فلسفه را از میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی آشتیانی آموخت. شیخ مجتبی قزوینی، صدرا بادکوبه و محمدتقی آملی از دیگر اساتید فلسفه وی شمرده شده‌اند. او در سال ۱۳۲۷ش، پس از گفتگویی علمی با آیت الله سید محمد حجت کوه‌کمری در شهر ری، از وی اجازه اجتهاد گرفت.

وی در ۲۷ سالگی به نجف رفت و در دروس حضرات آیات سید عبدالهی شیرازی، سید محسن حکیم و به‌ویژه سید ابوالقاسم خویی شرکت کرد. همچنین در دوره‌ای که امام خمینی در نجف مستقر بود، در درس ایشان شرکت می‌کرد. او از سال ۱۳۳۷ هجری شمسی در نجف اشرف پس از تدریس سال‌های متوالی دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را آغاز نمود و نزدیک به ۱۲ سال در نجف آن را ادامه داد.

آیت الله وحید خراسانی در سال ۱۳۴۹ به ایران و مشهد مقدس بازگشت و در پاییز همان سال به قم آمد و از آن تاریخ در حوزه علمیه قم به تدریس درس خارج فقه و اصول و تربیت شاگردان فراوان همت گماشت. کلاس‌های درس خارج فقه و اصول آیت الله وحید خراسانی از شلوغ‌ترین درس‌های حوزه علمیه قم محسوب می‌شد. وی همچنین از خطبا و سخنران مشهور در ایران و عراق بود که صحبت‌های ایشان مورد استقبال مردم و علما واقع می‌شد.

در قیام ۱۹ دی مردم قم در سال ۱۳۵۶، آیت الله وحید خراسانی در جمع مردم انقلابی با محکومیت اهانت رژیم پهلوی به حضرت امام خمینی (ره) در یک سخنرانی قرآنی با آیات قرآن، رژیم شاه را محکوم کرد. آیت الله وحید خراسانی همواره بر تعظیم شعائر و برپایی و ترویج عزاداری شهادت اهل‌بیت (ع) به ویژه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید داشت و در سالروز شهادت امام علی (ع)، حضرت فاطمه (س)، امام صادق (ع) و امام حسن عسکری (ع) در دسته عزاداری شرکت می‌کرد. از آیت الله وحید خراسانی آثار متعددی در حوزه‌های فقه، اصول و امامت و ولایت ائمه معصومین (علیهم السلام) به چاپ رسیده است.