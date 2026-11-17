به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید قربانی، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در وبینار تخصصی با موضوع «تبیین تفاهم‌نامه ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت آموزش و پرورش» با تأکید بر ضرورت تحول در رویکرد‌های پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: مدرسه نباید صرفاً محیطی آموزشی باشد، بلکه باید به‌عنوان نظامی فعال برای ارتقای سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی دانش‌آموزان عمل کند.

وی با اشاره به ظرفیت آموزش‌وپرورش در حوزه پیشگیری افزود: با احتساب ۱۶میلیون دانش‌آموز و والدین آنها، حدود ۴۸میلیون نفر در جامعه هدف برنامه‌های پیشگیری قرار می‌گیرند. همچنین ۷۰درصد بودجه حوزه پیشگیری ستاد به آموزش‌وپرورش اختصاص یافته است.

قربانی، سلامت روان را از مهم‌ترین عوامل محافظت‌کننده دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: شناسایی زودهنگام اختلالات روانی، آموزش مهارت‌های زندگی، توانمندسازی دانش‌آموزان و توجه به عوامل خطر در محیط خانواده، مدرسه و فضای مجازی باید در اولویت برنامه‌های پیشگیری قرار گیرد.

مدیرکل پیشگیری ستاد بر ضرورت تمرکز برنامه‌ها بر مدارس و محله‌های پرخطر، تقویت طرح یاریگران زندگی و اجرای مداخلات انتخابی در کنار برنامه‌های همگانی تأکید کرد و خواستار ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها در سطح استان‌ها و ارائه بازخورد برای اصلاح و به‌روزرسانی آنها شد.

وی در پایان با بیان اینکه «پیشگیری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است»، خاطرنشان کرد: باید به‌جای تمرکز صرف بر اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، رویکرد سلامت‌محور و توانمندسازی دانش‌آموزان را دنبال کنیم تا با اجرای برنامه‌های علمی، منسجم و اثربخش، از گرایش افراد به مصرف موادمخدر جلوگیری شود.