برنامه «نسیم‌گرد» در ادامه رویداد ملی «ایران‌جان؛ خراسان شمالی ایران»، با سفر به خراسان شمالی، جاذبه‌های گردشگری، طبیعت، فرهنگ و ظرفیت‌های این استان را در قاب شبکه نسیم به مخاطبان معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نسیم‌گرد» این بار راهی خراسان شمالی شده است تا با نگاهی به ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی این استان، جلوه‌هایی از طبیعت، جاذبه‌های دیدنی و تنوع فرهنگی این دیار را به تصویر بکشد.

این برنامه با معرفی بخشی از ظرفیت‌های گردشگری خراسان شمالی، روایتی از سرزمین اقوام و فرهنگ‌های گوناگون ارائه می‌کند و در امتداد رویداد ملی «ایران‌جان؛ خراسان شمالی ایران» به معرفی این استان برای مخاطبان سراسر کشور می‌پردازد.

«نسیم‌گرد» سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه نسیم پخش می‌شود و بازپخش آن چهارشنبه، حوالی ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.