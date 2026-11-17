به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: در پی فعالیت سامانه سرد و بارشی در آسمان گیلان و بارش‌های رگباری در سراسر استان، چابکسر با ثبت ۱۳۰ میلیمتر بارش، در شبانه روز گذشته پر بارش‌ترین منطقه این استان تعیین شد.

بر اساس آمار‌های این اداره کل، منطقه امام زاده اسحاق شفت با ۱۲۹ و نیم میلیمتر و املش با ۹۹ میلیمتر، پس از چابکسر بیشترین میزان بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته را به خود اختصاص دادند.

در رشت مرکز گیلان هم در این مدت، بیش از ۵۰ میلیمتر باران بارید.