به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دریا آرام و شرایط برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

وی گفت: روز‌های جمعه و شنبه با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت گیرد و شناور‌های تجاری از سفر به مقاصد استان‌های خوزستان، بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

حمزه نژاد افزود: تا پایان هفته هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد ماندگار است.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای محصولات کشاورزی و زراعی بکار گرفته شود.