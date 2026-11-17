برداشت خرمالو از ۲۴ هکتار باغ‌های شهر نیاسر، آغاز شد؛محصولی که به واسطه آب و هوای کوهستانی این شهر از مرغوبیت ویژه‌ای برخوردار است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهر نیاسر یکی از قطب‌های تولید این محصول در منطقه کاشان است وآب هوای کوهستانی شهر نیاسر باعث شده است که یکی از مرغوب‌ترین خرمالو‌های منطقه را داشته باشد.

میانگین برداشت این محصول نیز در هر هکتار حدود ۲۴ تن برآورد می‌شود که موجب اشتغال زایی برای ۲۴۰ نفر شده است.

شهر تاریخی نیاسر در ۳۰ کیلومتری غرب کاشان و در دامنه رشته‌کوه کرکس قرار دارد و به دلیل ارتفاع، آب و هوای خنک کوهستانی و چشمه‌های طبیعی از جمله چشمه اسکندریه، از دیرباز یکی از مناطق مستعد باغداری در استان اصفهان بوده است.

خرمالو، گردو و انار از مهم‌ترین محصولات باغی این منطقه به شمار می‌رود و برداشت خرمالو در آن معمولاً از اواخر پاییز آغاز می‌شود.