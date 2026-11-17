به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، علی محدثی نژاد گفت: پرونده خرید و حمل ۱۶ هزار و ۶۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد

محدثی نژاد گفت: شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: ماموران نیروی انتظامی نهبندان هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.