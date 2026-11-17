به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در برنامه تلویزیونی «استاندار» با موضوع دستاورد‌های دولت در خراسان شمالی گفت: سفر استانی دولت چهاردهم به خراسان شمالی، به‌عنوان دومین مقصد سفر‌های استانی رئیس‌جمهور، نقطه عطفی در تأمین منابع مالی و شتاب‌ بخشی به طرح های عمرانی و اقتصادی استان بود.

وی افزود: در این سفر حدود هشت همت اعتبار برای طرح‌های زیرساختی، به ویژه در حوزه راه و شهرسازی و روستا‌ها و همچنین حدود ۳۰ همت تسهیلات برای طرح‌ های توسعه‌ای اقتصادی مصوب شد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به تخصیص ۲۰ همت تسهیلات بانکی به استان گفت: این منابع برای توسعه، احداث واحد‌های تولیدی و صنعتی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است.

نوری ابراز امیدواری کرد با تداوم روند تخصیص‌ها، اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل محقق شود.

استاندار خراسان شمالی با تشریح روند اجرای طرح‌های زیرساختی استان گفت: تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور زمینه پیشرفت پروژه‌های مهمی همچون محور جنگل گلستان ـ بجنورد، مسیر جاجرم ـ میامی و راه‌آهن اسفراین ـ بجنورد را فراهم کرده است.

بهمن نوری اظهار کرد: در محور جنگل گلستان به بجنورد، ۱۲ کیلومتر از مسیر به بهره‌برداری رسیده و برای تکمیل هشت کیلومتر باقی‌مانده نیز پیگیری‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت مسیر جاجرم ـ میامی در تسهیل دسترسی مردم استان به پایتخت افزود: عملیات اجرایی این مسیر در حال انجام است و حدود ۱۰ کیلومتر از آن باقی مانده که امیدواریم تا نیمه سال آینده تکمیل شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین از پیشرفت حدود ۶۷ تا ۶۸ درصدی پروژه راه‌آهن اسفراین ـ بجنورد خبر داد و گفت: ایستگاه راه‌آهن نیز حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد پیشرفت دارد.

نوری چهاربانده شدن محور‌های بجنورد ـ اسفراین و بجنورد ـ سبزوار را از دیگر طرح‌های مهم استان برشمرد و تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی ارتقای جایگاه توسعه‌ای خراسان شمالی است.