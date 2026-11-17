براساس مصوبه اعلامی کمیته اضطرار آلودگی هوا، امروز سه شنبه وسایل نقلیه با پلاک فرد مجاز به تردد در معابر داخلی و بزرگراه‌های پایتخت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اجرای محدودیت تردد زوج و فرد، امروز سه‌شنبه_ روز فرد_ خودروهایی که شماره سمت راست عدد سه‌رقمی پلاکشان زوج است اعمال قانون شده و با ثبت تخلف تردد توسط دوربین‌های هوشمند شهرداری تهران‌ جریمه ۲۰۰ هزارتومانی برای مالکان آنها صادر می‌شود.

محدودیت‌ تردد در روزهای آلوده در پایتخت از ساعت ۶ صبح تا ۱۸:۳۰ اعمال شده و مأموران پلیس راهور به صورت پیاده یا گشت‌های موتوری و خودرویی و حتی با استفاده از دوربین‌های هوشمند وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی را رصد و نسبت به اعمال قانون اقدام می‌کنند. معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر می‌گوید که در روزهای آلودگی هوا تردد وسایل نقلیه سنگین به جز حاملین موادغذایی، دارو و بتن نیز ممنوع است.