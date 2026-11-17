به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بحران استانداری مازندران با اشاره به بارندگی‌های غرب مازندران در شبانه روز گذشته گفت: به واسطه روز‌های گذشته تا ۱۷۲ میلی متر در برخی مناطق بارندگی داشتیم.

محمدی با بیان اینکه در سلمانشهر ۱۷۲ میلی متر بارندگی و در نوشهر ۱۶۷ میلی متر بارندگی گزارش شد بیان کرد: در شهر‌های غرب مازندران آبگرفتگی معابر شهری را نیز شاهد بودیم و ۲۵ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شد.

او با بیان اینکه رودخانه‌های مازندران در غرب به ویژه چشمه کیله با طغیان رو‌به‌رو بودند عنوان کرد: تخریب یک دستگاه پل نیز در هچیرود گزارش شد.

وی با طرح برخی دغدغه‌ها در زمینه اعلام دقیق‌تر پیش بینی‌های هواشناسی تصریح کرد: اطلاع رسانی پیش بینی هواشناسی ضروری است.

محمدی در ادامه در خصوص برخی ناهماهنگی‌ها در اعلام تعطیلی مدارس نیز عنوان کرد: لازم است موضوعات را به تعطیلی گره نزنیم و فرمانداران هم مطابق با قانون موضوعات محلی را باید تصمیم گیری کنند.

مدیرکل بحران استانداری مازندران خاطرنشان کرد: روز گذشته ۱۲ عملیات رهاسازی انجام شد و ۲۲ عملیاتی امدادی تحقق یافت.

او اعلام کرد: ۲۶۰ تیم عملیاتی نیز از دیروز در غرب استان فعال بوده است.