سالروز آزادسازی سوسنگرد، این حماسه ماندگار را نماد شکست‌ناپذیری اراده ملت ایران دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که وحدت و همبستگی ملی، سوسنگرد را از محاصره دشمن آزاد کرد، امروز نیز رمز عبور ایران از تهدیدها، انسجام ملی و همدلی همه ایرانیان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این شورا با صدور بیانیه‌ای به مناسبت، این حماسه ماندگار را نماد شکست‌ناپذیری اراده ملت ایران دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که وحدت و همبستگی ملی، سوسنگرد را از محاصره دشمن آزاد کرد، امروز نیز رمز عبور ایران از تهدیدها، انسجام ملی و همدلی همه ایرانیان است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بیست‌وششم آبان‌ماه، یادآور حماسه‌ای بزرگ در تاریخ پرافتخار دفاع مقدس ملت ایران است؛ روزی که سوسنگرد، شهر ایستادگی و غیرت، به نماد شکست‌ناپذیری اراده ملتی تبدیل شد که در سخت‌ترین روز‌های تاریخ معاصر خود، با تکیه بر ایمان، وحدت، بصیرت و فداکاری، نقشه دشمن متجاوز را نقش بر آب کرد و نشان داد که هیچ قدرتی توان غلبه بر ملتی متحد و مصمم را ندارد. آزادسازی سوسنگرد در سال ۱۳۵۹، صرفاً یک پیروزی نظامی و رهایی یک شهر از محاصره دشمن نبود؛ بلکه جلوه‌ای درخشان از پیوند ایمان و آگاهی، وحدت و همدلی، تدبیر و شجاعت و حضور مسئولانه همه ظرفیت‌های ملی در دفاع از کیان ایران اسلامی بود. حماسه‌ای که با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر ضرورت آزادسازی سوسنگرد، نقش‌آفرینی و پیگیری هوشمندانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه نماینده امام در شورای عالی دفاع، مجاهدت شهید والامقام دکتر مصطفی چمران و جان‌فشانی رزمندگان ارتش، سپاه، نیرو‌های مردمی و بسیجیان غیور رقم خورد و برگ زرینی بر دفتر مقاومت و سربلندی ملت ایران افزود.

امروز، در شرایطی که ایران اسلامی با توطئه‌های بیرونی و پیچیدگی‌های محیط منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است، بازخوانی پیام سوسنگرد اهمیتی دوچندان می‌یابد. تاریخ این سرزمین گواهی می‌دهد که دشمنان ایران، در مقاطع مختلف، همواره بر تضعیف اراده ملی، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، خدشه‌دار کردن امید اجتماعی و فرسایش سرمایه همبستگی ایرانیان حساب باز کرده‌اند؛ اما تجربه‌های بزرگ تاریخی، از جمله حماسه سوسنگرد، ثابت کرده است که سرمایه اصلی و راهبردی این ملت، ایمان، ولایتمداری، وحدت و عزم راسخ مردم برای صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور است.

سوسنگرد به ما آموخت که سرنوشت ایران را نه محاصره‌ها تعیین می‌کنند، نه تهدید‌ها و نه اراده قدرت‌های بیگانه؛ بلکه این ملت ایران است که با همبستگی، هوشمندی و ایستادگی خود، آینده این سرزمین را رقم می‌زند. بی‌تردید، امروز نیز صیانت از ایران، مستلزم تقویت انسجام ملی، پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های فرساینده، حفظ وحدت در عین پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها، حمایت از توانمندی‌های داخلی، تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم و تقویت امید به آینده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عملیات آزادسازی سوسنگرد و ادای احترام به جانبازان، آزادگان، ایثارگران و تمامی رزمندگان و حماسه‌آفرینان هشت سال دفاع مقدس، تأکید می‌کند که امروز بیش از هر زمان دیگری، بازخوانی فرهنگ مقاومت، تبیین حقیقت‌های تاریخی و انتقال پیام حماسه‌های ملی به نسل جوان ضرورت دارد.

ما باور داریم که ایران، فراتر از همه اختلاف‌نظر‌ها و سلیقه‌ها، خانه مشترک همه ایرانیان است و پاسداری از عزت، استقلال، امنیت و آینده آن، مسئولیتی همگانی و تاریخی است. همان‌گونه که در سوسنگرد، اراده‌های پراکنده در پرتو هدفی مشترک به نیرویی شکست‌ناپذیر تبدیل شد، امروز نیز عبور عزتمندانه از دشواری‌ها، در گرو همدلی ملی، انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های کشور خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی