به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صفا حبیبی، بخشدار چاروسا گفت: گازرسانی به روستا‌های دره خواجه، کل‌بازار و کلات از مطالبات مردم این مناطق پس از گازرسانی به بخش چاروسا بود و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

حبیبی با اشاره به سخت‌گذر بودن مسیر این روستا‌ها و فاصله حدود یک کیلومتری آنها از شهر قلعه‌رئیسی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری فرماندار شهرستان و مدیران شرکت گاز شهرستان و استان، عملیات علمک‌گذاری این روستا‌ها پس از طی مراحل مناقصه آغاز شد.

بخشدار چاروسا با بیان اینکه عملیات علمک‌گذاری در روستای دره خواجه به پایان رسیده و در روستا‌های کل‌بازار و کلات نیز در حال اجراست، گفت: پیش‌بینی می‌شود این عملیات تا پایان هفته تکمیل شود.

حبیبی با اشاره به بهره‌مندی ۷۶ خانوار از گاز طبیعی در قالب این طرح، از پیگیری برای گازرسانی به روستا‌های کمردوغ، بیسیدون و آبله نیز خبر داد.