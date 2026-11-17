به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مردم پایتخت مقاومت هر شب با شوری حماسه ساز خود را به محل تجمع‌ها می‌رساند؛ حضوری که اگرچه طولانی شده، اما از انرژی و انگیزه آنها نکاسته است.

در دویست و شصت و یکمین اجتماعات شبانه در سراسراستان مردم اعلام کردند:ایستادگی امت در سنگر خیابان تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت وخواهان خونخواهی از قائد شهید امت هستند.

مردم می‌گویند: تا شروط ایران عملی نشود، نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه خیال باطل دشمن محقق خواهد شد.