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در ادامه اجتماعات شبانه ،کرمانیها میگویند همچنان پر شور در کنار پرچم وانقلاب تا پیروزی نهایی ایستادهایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مردم پایتخت مقاومت هر شب با شوری حماسه ساز خود را به محل تجمعها میرساند؛ حضوری که اگرچه طولانی شده، اما از انرژی و انگیزه آنها نکاسته است.
در دویست و شصت و یکمین اجتماعات شبانه در سراسراستان مردم اعلام کردند:ایستادگی امت در سنگر خیابان تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت وخواهان خونخواهی از قائد شهید امت هستند.
مردم میگویند: تا شروط ایران عملی نشود، نه تنگه هرمز باز میشود و نه خیال باطل دشمن محقق خواهد شد.