به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی،بهمن نوری در برنامه تلویزیونی «استاندار» گفت: نبود گذرگاه مرزی، با وجود ظرفیت‌های گسترده خراسان شمالی در بخش‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی، محدودیت‌هایی را برای توسعه مبادلات تجاری و صادرات محصولات استان ایجاد کرده است.

وی افزود: ایجاد این گذرگاه می‌تواند مسیر دسترسی تولیدکنندگان استان به بازار ترکمنستان و کشور‌های حوزه اوراسیا را تسهیل کند و زمینه صادرات محصولات کشاورزی، زعفران، گیاهان دارویی، سنگ‌های ساختمانی و تولیدات صنایع فولادی و قطعه‌سازی را فراهم آورد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و ریاست جمهوری گفت: موضوع ایجاد گذرگاه مرزی در دستور کار دولت قرار دارد و ما با جدیت پیگیر تحقق آن هستیم.

نوری با بیان اینکه خراسان شمالی حتی بدون برخورداری از گذرگاه رسمی مرزی نیز در تأمین بخشی از کالا‌های مورد نیاز کشور و استان‌های همجوار از ظرفیت مرزی خود استفاده کرده است، تصریح کرد: ایجاد این زیرساخت می‌تواند به پیشران جدیدی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی استان تبدیل شود.

استاندار خراسان شمالی، طرح آبرسانی سرانی را بزرگ‌ترین دستاورد زیرساختی سفر رئیس جمهور به استان عنوان کرد و گفت: مرحله نخست این طرح با هدف تأمین آب شهر شیروان، در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

بهمن نوری اظهار کرد: طرح بزرگ آبرسانی سرانی با هدف انتقال سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب و تأمین نیاز آبی دست‌کم پنج شهر اصلی استان، در جریان سفر رئیس‌جمهور کلنگ‌زنی شد.

وی افزود: در حال حاضر پیمانکار اجرای حدود ۵۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب را آغاز کرده و عملیات اجرایی با شتاب مناسبی در حال انجام است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تأمین لوله‌های مورد نیاز طرح گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، روند تأمین تجهیزات و اجرای طرح تاکنون با مشکل جدی مواجه نشده است.

نوری همچنین از اجرای تعهدات استان در حوزه آبرسانی به ۱۱۵ روستا خبر داد و افزود: در بخش بهسازی راه‌های روستایی نیز از تعهد آسفالت ۳۰ روستا، ۲۵ روستا آسفالت شده و بیش از یک میلیون مترمربع از معابر و بافت داخلی روستا‌ها نیز با همکاری بنیاد مسکن آسفالت شده است.