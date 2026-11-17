مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به تحولات جهانی در حوزه داروسازی گفت: توسعه درمان‌های شخصی‌سازی شده، شناخت دقیق‌تر سازوکار اثر دارو‌ها و طراحی درمان متناسب با ویژگی‌های بیماران، از زمینه‌های مهم پیشرفت داروسازی است که باید در برنامه‌های پژوهشی کشور مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر عبداللهی‌اصل در نشست تخصصی «توان علمی و صنعتی کشور در خدمت ارتقای بهداشت و درمان جامعه» اظهار کرد: داروسازی جهان به سمت روش‌های درمانی پیشرفته‌تر حرکت می‌کند و شناخت دقیق تعامل مولکول‌های دارویی با اهداف زیستی می‌تواند به افزایش اثربخشی درمان و کاهش عوارض ناخواسته کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه دارو‌های مورد نیاز بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های نادر افزود: هزینه بالای برخی درمان‌های نوین، دسترسی بیماران به این دارو‌ها را دشوار کرده است و توسعه ظرفیت علمی و فناورانه کشور می‌تواند در کاهش هزینه تأمین و افزایش دسترسی به این درمان‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بررسی امکان تولید داخلی دارو‌های تخصصی و گران‌قیمت باید بر مبنای ارزیابی علمی، کیفیت، ایمنی، اثربخشی و نیاز واقعی بیماران انجام شود.

عبداللهی‌اصل خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند با تمرکز بر نیاز‌های درمانی کشور، در توسعه فناوری‌های دارویی و ارائه راهکار‌های علمی برای تأمین پایدار دارو‌های مورد نیاز بیماران نقش‌آفرینی کنند.

وی گفت: پیوند پژوهش‌های دانشگاهی با نیاز‌های واقعی نظام سلامت، زمینه توسعه درمان‌های نوین و ارتقای دسترسی بیماران به دارو‌های تخصصی را فراهم می‌کند.