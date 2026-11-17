مردم شهرستان دماوند در دویست و شصت و یکمین شب حضور در صحنه، بار دیگر با تکیه بر انسجام ملی، پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمعات حماسی، با ابراز پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب و تداوم مسیر راهداران حق تأکید کردند.

در این مراسم، شهروندان دماوند ضمن تأکید بر اهمیت انسجام و همبستگی ملی در برابر چالش‌های موجود، بر ضرورت حفظ وحدت برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند. این حضور مستمر، بار دیگر نشان داد که مردم دماوند در مسیر ولایت و آرمان‌های انقلاب، همواره در صف مقدم ایستادگی هستند.