نشست شورای اجتماعی هشت شهرستان جنوبی استان کرمان و کمیسیون کارگری استان با حضور نمایندگان شهرستان‌ها و اعضای این کمیسیون به میزبانی شهرستان کهنوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان؛ نشست شورای اجتماعی هشت شهرستان جنوبی استان کرمان و کمیسیون کارگری استان با حضور نمایندگان شهرستان‌ها و اعضای این کمیسیون به میزبانی شهرستان کهنوج برگزار شد.

ابوذر عطا‌پور، معاون سیاسی استاندار کرمان در این نشست گفت: این جلسات در راستای اجرای دستور استاندار کرمان و با هدف بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی و کارگری در شهرستان‌های جنوبی برگزار شده است.

وی با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای انتخاب هشت شهرستان جنوبی به عنوان منطقه پایلوت کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: در این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، دانشگاه علوم پزشکی جنوب کرمان و اداره کل بهزیستی، از توان روان‌شناسان و روان‌پزشکان برای مداخله به‌موقع در آسیب‌های اجتماعی استفاده خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار کرمان همچنین با اشاره به بررسی مسائل حوزه کارگری اظهار کرد: تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های ایمنی کار در شهرستان‌های دارای صنایع و معادن و پیگیری مسائل مربوط به ایمنی محیط‌های کاری از مصوبات این نشست است.

عطا‌پور جلوگیری از تعدیل نیروی کار و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان را از دیگر محور‌های مورد تأکید دانست و گفت: فرمانداران به عنوان رؤسای کمیته‌های کارگری شهرستان‌ها موظف به پیگیری دقیق این مصوبات و هماهنگی با شورا‌های تأمین شهرستان‌ها هستند.

لازم به ذکر است این جلسات با حضور فرمانداران هشت شهرستان جنوبی و مدیران کل ادارات و سازمان‌های استان کرمان برگزار شد .