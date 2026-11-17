پنج کشور اروپایی از طرحی رونمایی کردند که بر اساس آن قرار است پناهجویانی که درخواست‌شان رد شده است به مرکزی در رواندا منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طبق این طرح که مذاکرات درباره آن با رواندا همچنان ادامه دارد، آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند بخشی از مهاجران را به مرکزی در رواندا منتقل خواهند کرد.

مهاجران در این مرکز می‌توانند انتخاب کنند که به کشور خود بازگردند، در رواندا ساکن شوند، یا به مکان دیگری بروند که در آنجا حق اقامت داشته باشند.

مته فردریکسن نخست وزیر دانمارک گفت: به گمانم این طرح معادلات را تغییر خواهد داد و به ما امکان می‌دهد تا با چالش‌های عظیم مهاجرت غیرقانونی مقابله کنیم.

به گفته مقامات، این پنج کشور ماه‌هاست که برای دستیابی به توافقی جهت ایجاد آنچه «مرکز بازگشت» نامیده می‌شود، تلاش می‌کنند. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر در اتحادیه اروپا برای افزایش شمار اخراج‌ها و مهار مهاجرت‌های غیرقانونی است.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، دولت‌های میانه‌رو در حال سخت‌گیرانه‌تر کردن سیاست‌های مهاجرتی خود هستند تا با حمایت فزاینده عمومی از احزاب راست افراطی مقابله کنند.

اقدام تازه پنج کشور اروپایی با محکومیت گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. آنها هشدار دادند که این طرح، افراد آسیب‌پذیر را در معرض خطر سوءرفتار قرار می‌دهد.

۴۷ سازمان امدادی، اتحادیه کارگری و گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک از این پنج کشور خواستند تا طرح رواندا را کنار بگذارند.