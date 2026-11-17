معاون شورای امنیت روسیه گفت: تحریم‌های غربی باید نه تنها به عنوان نقض حقوق بشر یا کنوانسیون‌های بین‌المللی، بلکه به عنوان جنایتی علیه بشریت شناخته شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری مدودوف در نشست مجمع عمومی جنبش بین‌المللی «انجمن حامیان مبارزه با شیوه‌های مدرن استعمار نو - برای آزادی ملت‌ها» در مسکو افزود: ببینید، کشور‌های غربی چقدر راحت این مجموعه تحریم‌ها را از آستین یا جیب خود بیرون می‌آورند و آنها را بر تعداد نامحدودی از افراد تحمیل می‌کنند.

او تصریح کرد: فقط دستگاه‌های دولتی یا رهبران کشور‌ها نیستند که از تحریم‌ها رنج می‌برند؛ بلکه مردم عادی، در نتیجه این تحریم‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.

این سیاستمدار روس یادآور شد: این رویه غرب یک قرن است که وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

مدودوف گفت: ما باید چنین تحریم‌هایی را نه صرفاً به عنوان نقض حقوق بشر یا نقض برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی، بلکه به عنوان جنایت علیه بشریت معرفی کنیم.

او خاطرنشان کرد که کار‌های مربوطه در کمیته مقدماتی کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت سازماندهی شده است.

رئیس حزب روسیه متحد که حزب متبوع او از بنیانگذاران جنبش برای آزادی ملت‌ها است، از نمایندگان احزاب و انجمن‌های شرکت‌کننده در نشست مسکو خواست که فعالانه‌تر به دنبال تثبیت دستور کار ضد تحریم در قوانین کشور‌های خود و در رویه‌های معاهدات بین‌المللی باشند.

مدودوف خاطرنشان کرد: امروز، ما نه تنها باید به دنبال به رسمیت شناختن بین‌المللی مسئولیت تاریخی قدرت‌های استعماری سابق باشیم، بلکه باید بحث اساسی در مورد سازوکار‌های جبران خساراتی که آنها ایجاد کرده‌اند، داشته باشیم. مهم است به یاد داشته باشیم که این جنایات، مشمول هیچ گونه مرور زمان نمی‌شود.

او در ادامه گفت: اعضای جنبش جهانی «برای آزادی ملت‌ها» با کار جدی در مبارزه با تحریم‌های جمعی غرب علیه کشور‌های مستقل رو‌به‌رو هستند.

مدودوف خاطرنشان کرد که در این جنبش، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ایران، وظیفه نظارت بر کار بر روی این مسائل را بر عهده گرفته است.

این جنبش بین‌المللی با محوریت مقابله با «رویه‌های نوین استعمارگری» (Neocolonialism) شکل گرفته و هدف آن ایجاد همگرایی میان احزاب، جریان‌های سیاسی و کشور‌های مستقل برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و نظام سلطه جهانی است.