همزمان با سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به فیلیپین برای شرکت در نشست سران آسه‌آن، اعتراض‌ها به سیاست‌های واشنگتن و ابتکار فناوری «پکس سیلیکا» در شهر‌های مختلف این کشور ادامه دارد و صد‌ها نفر از معترضان نیز بازداشت شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، گروه‌های دانشجویی، فعالان مدنی و نمایندگان جوامع بومی فیلیپین روز دوشنبه در شهر باگیو با برگزاری تجمعی سفر ترامپ را به این کشور محکوم کردند.

معترضان همچنین بازداشت گسترده شرکت‌کنندگان در کاروان اعتراضی روز یکشنبه در شهر مونتینلوپا و برخورد پلیس با تظاهرکنندگان در مانیل و سبو را محکوم کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های فیلیپینی، بیش از ۲۰۰ نفر در جریان اعتراض‌های روز یکشنبه در مونتینلوپا بازداشت شدند. دانشگاه فیلیپین نیز خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشت‌شده خود و دیگر معترضان و انجام تحقیقات مستقل درباره برخورد پلیس با تظاهرکنندگان شده است.

اعتراض‌ها علاوه بر حضور ترامپ و مخالفت با سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا، متوجه ابتکار «پکس سیلیکا» به رهبری آمریکا است؛ طرحی که با هدف تأمین زنجیره جهانی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع نیمه‌رسانا و فناوری‌های دیجیتال دنبال می‌شود و فیلیپین نیز برای مشارکت در آن، ایجاد یک قطب فناوری در منطقه نیو کلارک سیتی را در دستور کار دارد.

گروه‌های بومی و کشاورزان فیلیپینی معتقدند اجرای این طرح به تخریب زمین‌های اجدادی، تهدید منابع معیشتی و جابه‌جایی جوامع محلی منجر می‌شود. آنان همچنین درباره پیامد‌های استخراج منابع معدنی، به‌ویژه مس، برای نسل‌های آینده هشدار داده‌اند.

در همین حال، پلیس فیلیپین اعلام کرد: افراد بازداشت‌شده با اتهاماتی از جمله برگزاری تجمع غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی و مقاومت در برابر مأموران روبه‌رو هستند. به گفته سخنگوی پلیس، ۱۵ مأمور نیز در جریان درگیری با معترضان زخمی شده‌اند.

این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که فیلیپین ریاست دوره‌ای آسه‌آن را برعهده دارد و سفر ترامپ و حضور وی در چهل‌ونهمین نشست سران این اتحادیه، با مخالفت گروه‌های مختلف دانشجویی، مدنی و بومی روبه‌رو شده است.