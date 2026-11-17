همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، ۳۰۰ جلد کتاب کمک‌درسی میان دانش آموزان کم برخوردار منطقه سلیچ آبادان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۳۰۰ جلد کتاب کمک آموزشی با هدف حمایت از دانش‌آموزان و تقویت فرصت‌های آموزشی و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی میان دانش‌آموزان دو مدرسه دخترانه و پسرانه در منطقه کم‌برخوردار سلیچ آبادان توزیع شد.

در این برنامه، کتاب‌های کمک آموزشی متناسب با مقاطع تحصیلی مختلف تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت تا ضمن حمایت از فرایند یادگیری، زمینه افزایش انگیزه تحصیلی و دسترسی بهتر آنان به منابع آموزشی فراهم شود.

این اقدام در راستای رویکرد سلامت اجتماعی محله‌محور و با تأکید بر توسعه مشارکت‌های اجتماعی، حمایت از کودکان و نوجوانان و کاهش محرومیت‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار اجرا شد.