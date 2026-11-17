در بیست و ششمین روز از آبان، کیفیت هوای ۹ شهر خوزستان در وضع قرمز آلودگی قرار گرفت و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی پنج شهرستان به صورت مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز ۲۶ آبان، شاخص کیفی هوا در شهر‌های ملاثانی ۱۹۵، اهواز ۱۸۴، بندرامام خمینی ۱۷۷، شوشتر ۱۷۳، ماهشهر و هندیجان ۱۵۷، شوش و گتوند ۱۵۶ و در بهبهان به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده وضع قرمز آلودگی و ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین این شاخص در شهر‌های دزفول ۱۴۴، آغاجاری ۱۳۳ و در اندیمشک ۱۱۹ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس مثل کودکان و بیمارن قلبی و ریوی است.

در پی آلودگی هوا در خوزستان، دبیر کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان گفت: به علت آلودگی هوا فعالیت مراکز آموزشی پنج شهرستان خوزستان ۲۶ آبان غیرحضوری شد.

محمدجواد اشرفی اظهار داشت: در پی افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید غلظت آلاینده‌ها و پیش‌بینی پایداری شرایط جوی، فعالیت تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر در امروز ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

هواشناسی خوزستان تا اواخر هفته جوی نسبتاً پایدار را برای استان پیش بینی کرده و بنا به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان در این مدت با تشدید غلظت آلاینده‌ها بویژه در شهر‌های صنعتی خوزستان همراه است.