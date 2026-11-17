

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه اعلام‌شده، کنفرانس خبری گروه دوم مسابقات جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا امروز از ساعت ۱۱:۱۵ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

در این نشست خبری، علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه خواهد بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌های ملی ویتنام، لبنان و افغانستان در گروه B همگروه است و در نخستین دیدار خود، روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه به مصاف تیم ملی افغانستان خواهد رفت.