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سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی از خرید بیش از ۴۳۰ تن زرشک در مراکز تعاون روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان گفت: تاکنون بیش از ۴۳۰ تن زرشک از سوی مراکز خرید تشکلهای تعاون روستایی استان با هدف حمایت از زرشککاران و کمک به ساماندهی بازار این محصول خریداری شده است.
سیدمحمد فاطمی با تأکید بر نقش تشکلهای تعاون روستایی در پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: تقویت فعالیت این تشکلها، پیگیری مشکلات و بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها میتواند به حمایت مؤثرتر از کشاورزان و زرشککاران استان کمک کند.
گفتنی است ۲۸ هزار خانوار بهره بردار زرشک با جمعیتی حدود ۱۵۰ هزار نفر در زمینه تولید و برداشت زرشک فعالند و پیش بینی شده امسال حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تَر از باغهای زرشک استان برداشت شود.