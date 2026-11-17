به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان گفت: تاکنون بیش از ۴۳۰ تن زرشک از سوی مراکز خرید تشکل‌های تعاون روستایی استان با هدف حمایت از زرشک‌کاران و کمک به ساماندهی بازار این محصول خریداری شده است.

سیدمحمد فاطمی با تأکید بر نقش تشکل‌های تعاون روستایی در پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: تقویت فعالیت این تشکل‌ها، پیگیری مشکلات و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها می‌تواند به حمایت مؤثرتر از کشاورزان و زرشک‌کاران استان کمک کند.

گفتنی است ۲۸ هزار خانوار بهره بردار زرشک با جمعیتی حدود ۱۵۰ هزار نفر در زمینه تولید و برداشت زرشک فعالند و پیش بینی شده امسال حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تَر از باغ‌های زرشک استان برداشت شود.