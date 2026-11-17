رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر صدرا از آمادگی برای راه‌اندازی خط سریع‌السیر اتوبوسرانی میان صدرا و پایانه نمازی شیراز از اول آذرماه خبر داد .

آمادگی برای راه‌اندازی خط سریع‌السیر صدرا به نمازی از اول آذر

آمادگی برای راه‌اندازی خط سریع‌السیر صدرا به نمازی از اول آذر





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر صدرا از آمادگی برای راه‌اندازی خط سریع‌السیر اتوبوسرانی میان صدرا و پایانه نمازی شیراز از اول آذرماه خبر داد و گفت: در صورت تأیید نهایی مصوبه در فرمانداری شیراز، این خط با فاصله زمانی ۳۰ دقیقه و با کرایه ۳۰ هزار تومان فعالیت خود را آغاز می‌کند.

روح‌الله شجاعیان اظهار کرد: راه‌اندازی این خط در راستای توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاسخ به تقاضای اکثریت مردم صدرا و شیراز، با همکاری شهرداری‌های دو شهر و مساعدت اعضای شورا در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این لایحه برای دریافت تأییدیه نهایی به فرمانداری شیراز ارسال شده است و در صورت تأیید، آمادگی داریم از اول آذرماه این خط را راه‌اندازی کنیم.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر صدرا درباره مسیر حرکت اتوبوس‌ها بیان کرد: مبدأ حرکت از فلکه سنگی صدرا خواهد بود و اتوبوس پس از توقف در ایستگاه دوم در پل معالی‌آباد، به ایستگاه سوم در پایانه نمازی شیراز می‌رسد.

شجاعیان با اشاره به نرخ کرایه این خط گفت: هزینه سفر برای مسافران این خط چه به صورت پرداخت کارتی و چه نقدی ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی درباره ساعت فعالیت و فاصله حرکت اتوبوس‌ها توضیح داد: حرکت اتوبوس‌ها از صدرا از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز می‌شود و پس از آن هر نیم ساعت یک اتوبوس در مسیر تردد خواهد کرد. حرکت اتوبوس‌ها از ایستگاه نمازی شیراز نیز از ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر صدرا ادامه داد: آخرین حرکت اتوبوس از شیراز ساعت ۲۱:۳۰ و آخرین حرکت از صدرا ساعت ۲۱ خواهد بود.

شجاعیان با اشاره به ضرورت توسعه استفاده از حمل‌ونقل عمومی از شهروندان خواست برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای فرهنگ استفاده از ناوگان عمومی، از این خط اتوبوسرانی استفاده کنند.